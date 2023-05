Angels, definita la griglia playoff Semifinale con Roma o Palermo

Definita la griglia dei playoff promozione del campionato di football americano. I Ranocchi Angels, dopo aver acciuffato il primo posto nel girone, hanno guadagnato due vantaggi: salteranno il primo turno, la cosiddetta wild-card, inoltre in semifinale avranno il fattore campo a favore. Da decidere la data, perché la società pesarese vorrebbe disputare la gara in notturna, sabato 17 giugno, e ha chiesto la disponibilità dello stadio Benelli prima che vengano eseguiti i lavori per rifare il manto erboso. Il presidente Frank Fabbri fa il punto della situazione. "Affronteremo la vincente del duello fra Pretoriani Roma e Eagles Palermo. Sulla carta i favoriti sembrano i romani, tenuto conto che nell’ultimo turno di regular-season la formazione siciliana ha accusato degli infortuni importanti in due ruoli cruciali, qb e runningback, quindi è possibile che ne risentano. Se passeranno i Pretoriani torneremo a giocarci un’altra semifinale playoff contro di loro, ma a campi invertiti, dato nel 2021 perdemmo allo scadere a Roma. Se andrà così, ci sarà una bella rivincita da prenderci per noi".

Dall’altra parte del tabellone sud gli Elephants Catania, una delle favorite, aspettano la vincente del confronto fra Legio XIII Roma e Formigine Modena. Intanto coach Angeloni sta cominciando a pensare alle tattiche: "I nuovi innesti arrivati a darci una mano e i recuperi dagli infortuni sono stati un po’ tardivi e non c’è stato tempo di sistemare i meccanismi in allenamento - spiega Angeloni - perciò gli errori commessi nel finale della gara contro i Legio XIII erano dovuti a questo, ora abbiamo del tempo per mettere a punto i dettagli e ci faremo trovare più preparati".

e.f.