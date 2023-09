Angels, domenica sfida a Pesaro: flag football in crescita nella città di mare

Domenica riprende il campionato di flag football dopo la pausa di agosto e il terzo concentramento stagionale farà tappa a Pesaro: per gli Angels si tratta di una giornata speciale, perché giocare in casa regala sempre una carica particolare. Il programma al camposcuola di via Respighi si aprirà alle 11.15 con la gara fra Hogs Reggio Emilia e Trappers Cecina, quindi alle 12.30 la sfida fra Angels e Doves, sempre molto sentita per la rivalità con i bolognesi. I pesaresi affronteranno poi i Trappers alle 13.45, mentre a chiudere il ’bowl’ saranno Hogs e Doves. In classsifica la squadra allenata da Angeloni parte dalla terza posizione con 2 vinte e 3 perse. Sarà importante arrivare ben piazzati al big ball di Grosseto del 2324 settembre che riunirà tutti i gironi insieme, un mega concentramento da cui usciranno le migliori 8 che si giocheranno la finalissima a Trento il 78 ottobre: "Forse non siamo da finalissima, ma ci proveremo. Soprattutto, però, vogliamo usare questa giornata di Pesaro per promuovere ancora di più una disciplina che sta crescendo e che - ricorda il presidente Frank Fabbri - nel 2028 sarà sport dimostrativo alle Olimpiadi di Los Angeles. Da quest’anno entriamo ufficialmente in due istituti scolastici con un progetto sportivo molto importante curato da Cristina Arcangeli, che fa parte anche della squadra degli Angels. Saremo sia allo Scientifico che al Mengaroni e sarà l’occasione per far conoscere ai ragazzi uno sport senza contatto che può essere anche propedeutico al football vero e proprio. Ma volendo si può rimanere ancorati solo al flag che, in una città di mare come la nostra, offre anche la possibilità di giocarlo sulla spiaggia con grande divertimento". Una disciplina che però è ancora in cerca di una casa: "Per ora la nostra squadra di flag si allena nel prato delle Cinque Torri, di fianco al campo di baseball ma speriamo di riuscire ad utilizzare il campo in sintetico di Muraglia come il tackle, così da mantenere tutta la nostra attività nella stessa struttura".

e.f.