Angels, è partita la stagione estiva

Conclusa la stagione del tackle con la semifinale playoff, è iniziata quella del flag per i Ranocchi Angels, la grande famiglia del football pesarese che tiene alta la bandiera sulle due discipline con grande passione e altrettanta costanza. Quest’anno sono addirittura 51 le formazioni che partecipano al campionato, di cui 39 in Seconda Divisione, la realtà scelta dal club pesarese per poter schierare la formazione mista che in Prima Divisione non è consentita. Squadra affidata ad Alessandro Angeloni, uomo ovunque chiamato a dirigere le operazioni anche in questo caso.

"Abbiamo una squadra molto rinnovata con tanti volti inediti, fra cui tre ragazzi di Forlì che si allenano in Romagna ma hanno scelto di giocare da noi, mentre i due che avevamo fatto esordire a Catania con il tackle hanno deciso di provare anche questa disciplina, più veloce e con meno contatti – racconta il coach -. Sono poi strafelice che abbia fatto il suo esordio in squadra Niccolò Fabbri, 16 anni, il figlio del presidente, che fra l’altro domenica scorsa al debutto ha pure segnato. Schieriamo inoltre una ragazza, la nostra fedelissima Cristina Arcangeli, in attesa di inserirne anche un’altra che in questo momento è in America".

Gli Angels sono stati inseriti nel girone con i Doves Bologna, gli Hogs Reggio Emilia ed i Trappers Cecina. Ed è proprio in Toscana che domenica scorsa si è disputato il primo concentramento in un caldo quasi insopportabile, reso ancora più feroce dal fondo sintetito. "Ma nessuno si è tirato indietro e c’è stato un equilibrio pazzesco, poiché tutte e quattro le formazioni hanno ottenuto gli stessi risultati negli incroci: una vittoria, un pareggio ed una sconfitta" conclude Angeloni. I pesaresi hanno battuto gli Hogs, perso coi Trappers e pareggiato con i Doves. Il prossimo ‘ball’ si disputerà il 30 luglio a Reggio Emilia, quindi la prima fase si chiuderà il 10 settembre a Pesaro.

e.f.