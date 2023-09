Angels Pesaro: stagione chiusa lanciando i talenti futuri

Si è chiusa domenica scorsa a Grosseto la stagione del flag football in casa Angels. Le due anime della società, quella del tackle in inverno e quella del flag in estate, convivono in piena armonia, con alcuni elementi coinvolti sui due fronti, sia nello staff che in campo. Il big bowl in Toscana ha visto sfidarsi su 6 campi in contemporanea tutte le 39 squadre che erano suddivise nei vari gironi, otto delle quali sono state promosse alle finali di Trento che si giocheranno nel prossimo weekend. Pesaro non c’è riuscita ma non si rammarica

"La nostra annata si è conclusa bene sotto il profilo del gioco ma non tanto da quella dei risultati - dice coach Alessandro Angeloni -. Abbiamo affrontato quattro match, tutti equilibrati, ma siamo riusciti a vincerne soltanto uno coi Briganti Napoli, perdendo invece con Hammers Monza, Pirates Savona e Thunders Trento". Angeloni ci tiene a mettere in evidenza il lancio di ragazzi molto giovani che potrebbero rappresentare il futuro del flag di casa nostra: "Un fatto molto importante per noi, a cominciare da due 16enni: Niccolò Fabbri, il figlio del nostro presidente e Alex Cavallucci, figlio dello storico quarterback dei Titans Forlì. Poi Leonardo Ghiddi, (foto) vent’anni, un ragazzo molto promettente che ha ben figurato sia in attacco che in difesa. Quindi, con le assenze che c’erano e questi giovani ancora inesperti in campo, la nostra priorità non era più il risultato ma quella di far crescere questi elementi e mettere le basi per l’avvenire, abbassando l’età media del gruppo. Ghiddi fra l’altro, insieme a Cristina Arcangeli, sta dando il suo contributo nella formazione di una squadra di ragazzini partecipando agli allenamenti e questo ci fa davvero piacere".

e.f.