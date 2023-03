Angels, via alla stagione con rinnovate ambizioni

Parte il 12 marzo la stagione del football americano con i Ranocchi Angels che debutteranno in casa contro i Doves Bologna. Subito uno scontro fra nobili decadute che richiama il Superbowl del 1985 sempre scolpito nella mente di chi lo giocò e di chi seguiva questa disciplina nei tempi eroici. Sono due quest’anno le formazioni felsinee inserite nel girone con i pesaresi: oltre ai Doves, ci sono anche i Braves Bologna. Completano il raggruppamento B le compagni dei Legio XIII Roma e dei Ravens Imola. Il presidente Frank Fabbri, sempre alla guida del club, ha affidato la squadra ad Alessandro Angeloni, che sarà il capo-allenatore. Il reparto d’attacco sarà gestito invece da Andrea Angeloni, fratello del coach, affiancato da Marco Gattei, mentre il coordinatore della difesa è Giuseppe Lombi che lavorerà in staff con i fratelli Abbondanza, Michele ed Alberto, vecchi amici dai tempi della fusione con i Titans Forlì. Le ambizioni per la formazione sponsorizzata ancora dall’azienda Ranocchi tornano ad essere importanti con il ritorno di tre figliol prodighi dopo l’esperienza maturata nella massima serie: "Accogliamo di nuovo nella famiglia degli Angels Frazzetto, Valentini e Zeppoloni e recuperiamo anche un runningback di valore come Maltoni – spiega il presidente Fabbri -. Per l’ultimo anno in campo di Filippo Piermaria, che poi dovrà smettere per i limiti di età imposti dalla Federazione, tutti vogliono esserci, anche se non avremo purtroppo Politino che quest’anno non può giocare per motivi di lavoro". Piermaria comincerà nel frattempo a fare esperienza nel coaching staff della difesa, che è sempre stata casa sua. L’arena casalinga dei pesaresi sarà come sempre il camposcuola di via Respighi e tutte le partite di campionato saranno trasmesse in diretta sul canale youtube dedicato, Angels Pesaro tv.

e.f.