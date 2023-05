Antaldi promosso in A: tripletta dell’ex Vis Lazzari

Il Football club Antaldi è stato promosso in serie A. La squadra del presidente Massimo Sorbini e del ds Francisco Gomez, allenata da Francesco De Paolo, ha vinto la finale playoff contro lo Sporting Pesaro per 3-2 aI Supplementari, con rete decisiva su rigore a due minuti dalla fine dell’ex Vis Pesaro Lazzari, che ha segnato una tripletta. Antaldi segue così il Vismarotto di Circolone che era già stato promosso direttamente. L’altra finale playoff è stata vinta dal Pozzotto, la squadra del Bar Carla, 3-0 sul Fandango. Antaldi ha avuto anche capocannoniere del torneo Andrea Santangeli, autore di ben 39 reti. Questa la rosa del F.C. Antaldi. Portieri: Giorgi,Vetri, Gelmo; Difensori: Balestrini, Rossi S., Cerreti, Del Bene, Girolomoni E., Lecci, Caruso; Centrocampisti: Mazza, Pierucci, Gheorghe, Debiagi, Rossi G., Santini, Saudelli, Di Lorenzi; Attaccanti: Santangeli, Mariotti, Stefanini, Maggioli, Massanelli, Catalani, Lazzari. Allenatore: Depalo; viceallenatore: Girolomoni R. Dirigenti: Sorbini, Gomez, Cecchini, Badiol, Ippaso. "Ringraziamo – sottolineano il presidente Massimo Sorbini e il deus ex machina, Francisco Gomez – tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa bellissima e soprattutto divertente avventura".

l.d.