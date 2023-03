Antonelli: "Super difesa a Sesto Così la Fiorini può fare l’impresa

Per la 7ª giornata del girone di ritorno del campionato di serie A, oggi alle 14.30 la Fiorini Rugby Pesaro sarà impegnata in trasferta sul campo dei Cavalieri Prato Sesto. I toscani sono terzi con 61 punti, mentre i pesaresi sono sesti con 32 punti. Diego Antonelli, terza linea dei giallorossi, presenta l’incontro: "L’avversaria di turno è una delle tre big del campionato con Lazio e Capitolina. È una squadra forte, molto organizzata che fa dell’organizzazione di gioco la propria forza. Ci troveremo davanti una formazione molto strutturata, con giocatori importanti, anche singoli. Sarà difficile non subire la pressione che mettono in campo, soprattutto perché noi schiereremo ancora una squadra molto giovane". Prato-Sesto fa della mischia il punto di forza. "Per batterli ci vuole tanta attenzione in difesa, è una squadra organizzata in attacco e molto brava a sfruttare gli errori. Dovremo fare molta attenzione a non commettere falli, i Cavalieri fanno delle fasi statiche la loro forza, se siamo fallosi ci mettiamo in difficoltà".

b.t.