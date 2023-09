Antonini: Montesi, obiettivo Coppa Marche a Pesaro

In attesa dell’inizio del campionato, questo fine settimana parte la Coppa Marche. Un evento, dice Massimo Antonini coach della Montesi volley maschile che milita in serie C "che per noi è un importante banco di prova". E’ ormai ben avviata la fase di preparazione della Montesi4. Giorni e settimane per un lavoro meticoloso e mirato, raccontato così dall’allenatore della formazione biancorossa Antonini: "Abbiamo scelto di non seguire una preparazione classica. Sono state eseguite delle valutazioni posturali per ogni singolo atleta, così da capire punti di forza e criticità su cui lavorare nel corso dell’anno. Abbiamo svolto una base di lavoro fisico generale e poi ci siamo concentrati sul lavoro tecnico e quindi con la palla. Infine, non sono mancate anche delle valutazioni antropometriche e di salto". E continua su questo argomento: "Ogni atleta – dice Antonini – ha delle caratteristiche diverse su cui è importante porre attenzione". Un modo di lavorare che sembra stato accolto positivamente dalla squadra: "La squadra sta reagendo bene – racconta il tecnico pesarese –. I ragazzi sono in forma fisica e mentale, lavorano sodo e non disdegnano di sforare l’orario se la questione è migliorare per arrivare ad essere competitivi". E aggiunge: "Questo aspetto è molto importante perché abbiamo una squadra giovane, l’età media infatti è di 19-20 anni, con un solo over, Elvin Hoxha, che è anche il nostro capitano". Ora però il focus è sul primo appuntamento stagione la Coppa Marche appunto. Sabato 16 settembre al Pala Mencoboni di Viale Kennedy a Pesaro alle 17, 30 la Montesi affronterà la Borgo Volley Fano nella prima giornata della Coppa Marche. "Partiremo forti, questa partita è per noi un test da prendere con le molle – dichiara coach Antonini –, siamo solo all’inizio, ma i segnali che trasmetteranno i ragazzi saranno una buona chiave di lettura anche per il futuro. Dunque mi aspetto una buona prova e un buon atteggiamento da parte di tutti".

b.t.