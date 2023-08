Antonio Chirizzi, un talento scoperto a Cattolica da Vincenzo Riccio

Antonio Chirizzi (2009) viene osservato a Cattolica dal talent scout Vincenzo Riccio della Lian Sports che in accordo con la famgilia lo propone in prova a Cesena, Rimini, Vis Pesaro; ma Antonio non è ancora pronto per il professionismo: c’è da lavorare e si decide per il Muraglia di Rosario Messina responsabile del settore giovanile. Antonio risponde benissimo, giocando con i 2008 e il Cesena lo aggrega al torneo Junior Soccer Camp (3 gol in 3 gare). A fine stagione saranno 38 le reti e il Gubbio decide di tesserare il velocissimo esterno.