Apav, addio serie B2: diritti ceduti a Fiume Fano per sviluppo giovanile

L’Apav Calcinelli-Lucrezia cede per la stagione 2023-24 il diritto sportivo per la partecipazione al campionato di serie B2 femminile alla società Chions Fiume Volley asd. Dopo quattro stagioni consecutive, durante le quali non sono mancate le soddisfazioni, una scelta non facile quella presa dal sodalizio neroarancio guidato dal presidente Massimo Scarpetti. "Lo scorso anno quando ho assunto la carica di presidente – spiega Scarpetti – mi sono messo subito al lavoro per capire quali fossero gli impegni presi dalla società fino a quel momento, cercando, insieme all’aiuto di tutto lo staff dirigenziale, di migliorare la struttura societaria. Al termine della stagione, abbiamo stilato un primo bilancio e ci siamo subito resi conto di come fosse necessario tornare con forza a sviluppare il settore giovanile, anima portante e fiore all’occhiello dell’Apav. Abbiamo deciso di sacrificare la B2 femminile perchè non in linea con gli obiettivi prefissati dalla società che tornerà a puntare in maniera decisa sui giovani". Quella messa in piedi dall’Apav non è però un semplice passaggio del titolo sportivo ma anche la ricerca di un partner strategico con il quale avere uno scambio di know-how nel settore giovanile. "Chions Fiume Volley asd – sottolinea Scarpetti – opera esclusivamente nel settore della pallavolo femminile dove ha raggiunto risultati importanti che l’hanno portata ad essere riconosciuta come una delle migliori società a livello giovanile nazionale. Per questo Chions è stata la destinazione naturale della serie B2 il cui organico sarà formato da atlete under 18 e con loro avremo una proficua collaborazione già nei prossimi mesi". Sulla stessa linea di pensiero anche Chions Fiume Volley asd che attraverso il suo presidente Massimo Callegari spiega: "Ci siamo subito trovati in sintonia con la dirigenza Apav ed è stato facile giungere ad un accordo perchè condividiamo obiettivi e strategie".

La società Apav Calcinelli-Lucrezia dopo questa decisione ripartirà dalla serie D femminile.

b.t.