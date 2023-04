Apav in campo per la salvezza La Battistitelli vuole finire bene

Serie B2. "Gara molto importante per la salvezza". Così coach Cella sulla gara tra Apav e Teodora Ravenna di domani alle 17,30 in casa. "Ravenna è una squadra che difende molto e che ha nelle bande i loro terminali offensivi principali. Confido nella determinazione delle ragazze di andare a guadagnarci punti fondamentali e nel senso di rivalsa della partita di andata che ci siamo fatti sfuggire dalle mani dopo aver avuto un match point sul 2-1".

Serie C. Nel maschile, playoff, domani alle 17 la Bertuccioli Bottega ospita Amadio: "E’ la gara di andata dei quarti di playoff contro San benedetto – dice il vice Signoretti – sappiamo poco dei nostri avversari, ci affidiamo al nostro gioco e al nostro fortino per fare nostra la partita". Nei playout, domani alle 17,30 la Montesi ospita Civitanova: "Anche loro – dice il tecnico Tropeano – hanno avuto alti e bassi, arriveranno a Pesaro con determinazione e voglia di raccogliere il massimo. Noi dovremo sfruttare il fattore campo, limitare gli errori e giocare con concentrazione sin da subito". Nel femminile, girone C, domani alle 18 Urbania va a fare visita al San Benedetto del Tronto. Alle 18,30 la GlassTech Volley Pesaro è a Collemarino: "Ultima partita dei playoff della stagione – dice coach Ceccorulli – le avversarie sono già promosse matematicamente in serie B2. Noi abbiamo già raggiunto l’obiettivo stagionale della salvezza e siamo sicure di non proseguire la corsa verso i quarti di finale playoff nonostante l’ultima vittoria con San Benedetto". Sempre alle 18,30 c’è Adriatica Fano-Filottrano e alle 21 Battistelli Blu Volley-Edilmonandi: "Ultima gara della seconda fase per noi – sottolinea il dirigente Giorgio Tosti – vogliamo chiudere in bellezza" . Nel girone D, domani nella fase preliminare dei playoff giocano alle 21,15 Urbino-Team 80 Gabicce: "Veniamo da una grande prestazione casalinga – suona la carica il libero Alessia Ricci – e abbiamo voglia di proseguire su questa onda. Ora ci aspetta il ritorno in casa loro, sappiamo che Urbino ci darà filo da torcere, ma noi siamo pronte a lottare. Vi aspettiamo numerosi per sostenerci in questi playoff".

Beatrice Terenzi