Apav sulla torre di Pisa

Serie B2. Domani alle 17,30 l’Apav Lucrezia ospita Pisa: "Gara molto impegnativa contro una formazione che per larghi tratti è stata prima in campionato – afferma coach Elisa Cella –. Dobbiamo sfruttare bene il nostro servizio che so che può dare fastidio anche se hanno attaccati abili e d’esperienza. Come contro Ozzano e Riccione dobbiamo scendere in campo con spavalderia e coraggio".

Serie C. Oggi nel femminile anticipa la Glasstech Volley Pesaro che alle 21 ospita il Collemarino. "Per noi seconda partita casalinga dei playoff – dice il presidente Giancarlo Sorbini – arriva Collemarino che è prima". Domani, alle 16,30 Filottrano-Adriatica Fano, alle 18 Urbania accoglie l’Happy Car. Alla stessa ora la Battistelli Blu Volley è di scena ad Amandola: "Affrontiamo la terza forza del girone, serve concentrazione – così coach Giulianelli – abbiamo qualche acciacco ma tanta voglia". Sempre domani, ma nel girone D salvezza alle 18 Ancona-Urbino e alle 20,30 Grottazzolina-San Costanzo. Nel girone E, alle 18 Castelferretti-PolBottega e San Severino-Più Volley Fano: "E’ la terza gara consecutiva fuori casa, con la prima del girone – avvisa coach Giuseppe Galli –. Hanno un organico completo con una palleggiatrice, Drapelli, e una schiacciatrice, Spitoni, di livello superiore, ma ci proviamo". Alle 21 il Team 80 Gabicce va a fare visita al Monte San Giusto: "E’ una partita decisiva per continuare la nostra corsa ai playoff – dice Alice Franchi, capitano del Gabicce –. che possiamo raggiungere giocando di squadra, aiutandoci e cercando di essere concrete". Nel maschile, nel girone promozione, domani alle 18 la Virtus Fano ospita Ascoli. Così coach Michael Angeletti: "Riparte il girone di ritorno. Ci aspettano 4 finali, la prima con Ascoli, dove sarà fondamentale portare a casa il risultato in ogni partita". Nel girone salvezza,alle 17 PolBottega-Il Ponte: "Vogliamo mantenere saldo il primo posto del girone", questo il pensiero del vice dei locali Andrea Signoretti. Alle 17,30 la Montesi Pesaro ospita Caldarola: "Siamo motivati per vincere una partita importante – afferma coach Tiziano Tropeano –. La classifica è chiara e servono punti per restare nella categoria". Alle 21 Borgovolley Fano-Civitanova: "Abbiamo raccolto il massimo dalle prime 4 partite e questo ci ha permesso di portarci a +10 sulla zona playout – commenta il vice Diego Palazzetti –. Ora però dovremo essere bravi a chiudere subito il discorso salvezza e per l’aritmetica ci serve una vittoria".

Beatrice Terenzi