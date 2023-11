Aperta la prevendita della gara con Napoli Inizia la prevendita dei biglietti per il match di Serie A tra Carpegna Prosciutto e Gevi Napoli in programma domani sera alla Vitrifrigo Arena. Prezzi variabili da 25 a 100 euro, con tariffa ridotta per ragazzi 8-18 anni. Punti vendita: ProdiSport, Vivaticket e biglietteria Arena.