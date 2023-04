La squadra ha dato l’impressione di essersi ricompattata. Almeno questo è quello che ha mostrato il campo, soprattutto nel finale contro Trieste. La partecipazione è stata collettiva, al di là di chi era in campo e chi a sedere. Questo il segnale positivo all’interno di una situazione difficile perché l’accesso ai playoff è tutt’altro che scontato. Domenica la Vuelle sarà a Napoli, formazione che ha battuto largamente Tortona. E Pesaro ha alle spalle Brescia con gli stessi punti e cioè 26. L’unico giocatore che in questo momento sta attraversando uno splendido periodo di forma è Charalampopoulos, Moretti sta uscendo dalle secche, è ancora un... diesel invece Tambone. Ancora dietro l’angolo e quindi non pervenuti sia Rahkman che Delfino, anche se quest’ultimo ha dato cenni di risveglio.

L’altro ieri era in città Valerio Bianchini. Il Vate ha fotografato, e non dall’altro ieri, il basket attuale che è tutto concentrato nel tiro periferico. Non si gioca più sui pivot per cui se hai tiratori scelti di alto livello hai buone possibilità di portare a casa i due punti. Più che una evoluzione del gioco è una involuzione. All’interno di quest’analisi di Bianchini ci sta dentro anche la Carpegna Prosciutto. Pesaro contro Trieste ha avuto nel tiro da tre un 41,4% con 12 su 29, mentre i giuliani 8 su 21 pari ad un 38%. Poi, come sempre, dipende come e quando realizzi i canestri. E Pesaro è stata precisa soprattutto nel finale di gara. Questo il nodo della questione e della stagione e all’appello mancano ancora Rahkman e Delfino. Se i due batteranno un colpo a Napoli, la partita diventa contendibile anche se le condizioni di gioco non sono facili perché i partenopei sono all’interno della sabbie mobili della retrocessione. E Pesaro non può sbagliare: ha Brescia che incalza alle spalle per l’ultimo posto utile per i playoff. Appesi ad un filo, appesi alle guardie.

m.g.