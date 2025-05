Arezzo-Vis Pesaro 0-1, continua il sogno playoff

Pesaro, 7 maggio 2025 - Arezzo e Vis Pesaro dopo essersi giocate la quinta piazza in graduatoria per tutta l' ultima fase di campionato questa volta si scontrano in terra toscana per un posto alla fase nazionale dei playoff. Gli amaranto ci arrivano nel miglior momento della stagione, i pesaresi dopo più di un mese senza vittorie. La Vis per passare il turno deve però obbligatoriamente ritrovare il successo. I padroni di casa partono forte e pur non chiamando mai in causa Vukovic rinchiudono la Vis nella propria metà campo.

Come al solito sono i due esterni Pattarello e Tavernelli sugli scudi. Se il primo,con un tiro a giro, non inquadra lo specchio; anche il colpo di testa di Tavernelli,deviato da Tonucci, si alza sopra la traversa. Vis che con il passare dei minuti alza il baricentro non riuscendo però mai ad impensierire i toscani per tutto l'arco del primo tempo. Ad inizio ripresa sono tuttavia gli ospiti a partire meglio. Zoia dopo cinque minuti viene atterrato in area da Guccione ma Di Paola sciupa tutto calciando il rigore alle stelle. L'Arezzo reagisce prontamente e dopo appena tre minuti si vede assegnare un penalty a suo favore dopo un check del Var.

Il braccio di Bove è infatti largo ma anche questa volta il risultato non si sblocca. La conclusione di Pattarello termina a lato, con un Vukovic che tuttavia aveva indovinato l'angolo. L'Arezzo non demorde e dopo essersi reso subito pericoloso grazie ad un colpo di testa di Guccione sfiora la rete del vantaggio con una potente conclusione rasoterra di Tavernelli. Al ventisettesimo della ripresa è tuttavia la Vis a passare con il coltello dalla parte del manico. Su un pallone filtrante lasciato sfilare da Di Paola è infatti Okoro ad infilare Trombini sul secondo palo. Nonostante l'assedio dell' Arezzo è la Vis ad avere anche il pallone per il due a zero. Al trentottesimo il missile terra area di Cannavò sbatte però sulla traversa. Pesaresi che con qualità ed esperienza riescono a evitare ulteriori pericoli a un Vukovic che al triplice fischio può così festeggiare insieme ai compagni per l'ennesima impresa stagionale. Se l'Arezzo vede nel rigore sbagliato da Pattarello il più grande rammarico del match per la Vis i sogni in questa stagione sembrano non trovare confini. Domenica i biancorossi potranno ritrovare il supporto del proprio pubblico, in un primo turno della fase nazionale, che verrà sorteggiato domani.