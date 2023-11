Ario Costa tuona dopo la disfatta:: "La superficialità non l’accetto"

"Quando si perde così malamente i problemi possono essere di varia natura, ma quello che non deve mai mancare sono la determinazione e l’intensità. E non voglio più vedere la superficialità con cui abbiamo giocato alcuni frangenti, con una rimessa sbagliata che neanche fra scapoli e ammogliati... Poi tecnicamente tutte le squadre hanno dei punti deboli, anche quelle di più alto livello di noi. Che difetti ne avremo, ma non tali da giustificare una roba del genere".

La rabbia del presidente Costa non è ancora sbollita 48 ore dopo la pesante scoppola rimediata a Cremona, del tutto inattesa nelle proporzioni perché si pensava di potersi andare a giocare uno scontro diretto che invece, sul campo, non è mai esistito. Anche per questo la società ha cancellato il giorno libero alla truppa portandola in palestra lunedì mattina nonostante il ritorno da Cremona sia avvenuto a tarda ora: "Ma non lo chiamerei allenamento punitivo, è che non potevamo rimanere indifferenti davanti a una prestazione del genere contro una squadra alla quale non siamo così inferiori. A volte occorre far riflettere i giocatori. In questo caso, su come e perché sei arrivato a fare un allenamento che non era previsto. Voglio sperare che sia di stimolo e gli faccia aprire gli occhi su una realtà che lavora e investe perché loro possano andare in campo e su una città intera che li segue. Anche di queste cose bisogna ricordarsi ogni volta che s’indossa quella maglia. Su altre sconfitte non dico nulla, ma perdere così non va bene e vale per tutti, giocatori e allenatori. Bisogna essere agguerriti, sempre".

Il problema McCallum è ormai sul piatto: il regista che doveva guidare le operazioni, l’uomo per cui si è rinunciato a Moretti per avere più fisicità, è sempre più relegato in panchina che sul parquet. Nelle ultime due gare ha giocato 15 minuti di media e contro Tortona si è preferito lasciarlo seduto per portare a casa la vittoria. Così non è andata a Cremona, perché è tornato in campo all’inizio dell’ultimo quarto, dove la squadra aveva anche recuperato prima di sbracare, ma la questione rimane aperta e scottante: "L’utilizzo dei giocatori è una questione che appartiene al coach e sulla quale non metto becco - replica Costa -, ma Ray deve dare di più perché ha delle potenzialità che non ci ha fatto ancora vedere. Mi dispiace per questa situazione, ma dopo otto giornate sono anche preoccupato: è ora che venga fuori".

Domenica arriva una Nutribullet decisa a schiodarsi da quota zero: grazie ai due acquisti perfezionati in settimana con gli arrivi di Justin Robinson e Osvaldas Olisevicius, la squadra di Vitucci si presenterà con una faccia molto diversa. Forse era questo che intendeva il ds di Treviso Giofrè quando due settimane fa ha dichiarato ‘il nostro campionato inizia a Pesaro’? "Non lo so cosa intendesse, ma se io fossi un giocatore della Vuelle sarei oltremodo motivato anche da questo".

Elisabetta Ferri