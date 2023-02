Arriva Montecchio Maggiore La Vigilar vuole ripartire

Ora due partite interne per riprendere a macinare punti. La Vigilar vuole dimenticare subito lo scivolone di San Donà. Ed ecco l’occasione ghiotta di oggi alle 18 al Palas Allende quando arriva Sol Lucernari Montecchio Maggiore che naviga nelle acque agitate della bassa classifica ed è reduce da sei stop di fila. La Virtus nonostante il tie-break perso in Veneto del turno scorso, è ancora prima e vuole rimanerci. "Ci aspettano due gare in casa prima Montecchio oggi e poi Mirandola domenica prossima – avvisa coach Castellano –, due squadre che lottano per salvarsi, ma questo non deve affatto distrarci dal nostro cammino". I biancorossi hanno un solo obiettivo: tenere a debita distanza le inseguitrici, in particolare Pineto ora a - 3 con ancora cinque giornate da giocare. "Hanno ottime individualità – continua il tecnico dei fanesi – un po’ sfortunati visto i numerosi infortuni. Due centrali temibili ed un assetto di gioco che ha funzionato bene fino a metà campionato per poi andare in crisi a causa delle assenze". La squadra allenata da Di Pietro si affiderà all’opposto bulgaro Mitkov, mentre al centro ci saranno i collaudati Franchetti e Frizzarin. L’avversario si trova con l’acqua alla gola, costretto a giocarsi il tutto per tutto. Ma la Vigilar vorrebbe mettersi alle spalle anche questa giornata senza andare troppo a complicarsi la vita. Castellano avrà a disposizione l’intera rosa, avendo recuperato tutti i suoi tasselli.

b.t.