Arrivano i Mondiali di ginnastica "Pesaro preferita anche all’Egitto"

"È il primo evento del 2024 che presentiamo", così l’assessore Mila Della Dora sui Campionati Mondiali di Ginnastica Aerobica che si svolgeranno in città a settembre 2024, nell’anno della Capitale della Cultura. "Perché la cultura – continua – è anche cultura sportiva". Ad organizzarli ancora una volta il presidente Esatourgroup e direttore del comitato organizzatore locale Marco Cadeddu che dice: "Sono i 18esimi Mondiali di Ginnastica Aerobica e gli 11esimi Age Group Competition, quest’ultimi dedicati alla categoria juniores". Ad ospitarli l’Adriatic Arena a metà settembre 2024, dopo la Fiera di San Nicola. "Una manifestazione che è stata strappata all’Egitto – continua Cadeddu – perché Pesaro è molto apprezzata a livello internazionale e ha quindi battuto il Cairo. Saranno dalle 45 alle 50 nazioni, per ora naturalmente manca la Russia che è quella che porta sempre il maggior numero di atleti come del resto anche l’Ucraina. Prevediamo circa 600 ginnasti e circa 900 presenze totali con allenatori, direttori tecnici, capi delegazioni e presidenti. Abbiamo scelto il mese di settembre per prolungare la stagione turistica". Si gareggia per due settimana, la prima sarà dedicata alla sezione juniores, la seconda ai mondiali veri e propri. "E’ l’appuntamento più importante del 2024 per la ginnastica aerobica – spiega il presidente della federazione ginnastica italiana Gherardo Tecchi – purtroppo è una disciplina non ancora riconosciuta a livello olimpico, ma ugualmente merita di essere considerata". L’evento sarà sostenuto dal Comune e dalla Regione. "Siamo sempre vicini a progetti di questa portata – aggiunge il consigliere regionale Nicola Baiocchi – anche questa volta garantiremo il nostro contributo". Il logo del Mondiale sarà creato dal Liceo artistico Mengaroni di Pesaro.

b.t.