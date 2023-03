Arzilla a caccia di punti a Firenze

L’Arzilla-Vis Pesaro femminile, davanti a uno strepitoso pubblico assiepatosi in massa nelle tribune di Santa Maria dell’Arzilla, ha perso con il Milan 0-2. Le ragazze hanno giocato una splendida gara ma hanno ceduto ai gol ospiti siglati da Zanisi e Peres. La partita (foto Vis Pesaro Canestrari) era valevole per la quarta giornata di campionato e di fronte c’era la prima della classe, il Milan allenato da mister Treccani che si trova a pari punti con la Fiorentina. Proprio la squadra Viola sarà la prossima avversaria delle ragazze pesaresi (domani ore 15), in una trasferta in cui bisognerà lottare su tutti i palloni per riuscire ad avere ragione di un’altra grande blasonata del campionato. L’obiettivo è uscire da Firenze con almeno un punto per tentare di avvicinare la Jesina che in questo momento precede in classifica le pesaresi. Resta comunque la positivitò di un progetto voluto fortemente dal presidente Bosco e seguito dall’ex campionessa del Milan Mainieri che ora ha deciso di aiutare a crescere il calcio femminile di casa nostra.

Alessandro Moretti