Asd Futura super: splendido argento

Si sono svolti a Roma i campionati italiani Senior di Pentathlon Moderno. Le ragazze della Asd Futura Pesaro, allenate da Joy Bugatelli, si sono classificate seconde, alle spalle del fortissimo Gruppo dei Carabinieri ed hanno battuto ben cinque società. Dice la responsabile del team Adriana Fabbri: "Queste ragazze stanno crescendo e stanno dimostrando la loro forza e la loro coerenza in campionati come questo che vede gli atleti più forti d’Italia battersi per qualificarsi ai prossimi eventi nazionali ed internazionali. Questo secondo posto è merito del gruppo di tecnici che stanno lavorando da tempo sulla squadra: Michele Totaro, Joy Bugattelli, Raffaele Secchi e Luca Bugattelli".