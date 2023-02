Cambio della guardia al Consiglio direttivo dell’Asd scacchi Pesaro. Dopo tanti anni di militanza, per motivi familiari lascia la presidenza la stakanovista Brigitta Banki Horvath, migliore istruttrice del centro Italia, stella di bronzo Coni, arbitro nazionale, forte giocatrice, nonché madre dei famosi "Fratelli Rombaldoni", più volte campioni italiani di scacchi; al suo posto Roberto Terenzi. Tutta l’assemblea ha ringraziato Brigitta, che ha divulgato la sua passione per gli scacchi per oltre 20 anni in numerose scuole della provincia, e l’ha nominata presidente onorario dal Circolo di scacchi, per il suo attivo e prezioso lavoro, profuso in questi lunghi anni. Al suo posto un veterano degli scacchi, Roberto Terenzi: già negli scacchi da giovanissimo sotto le ali del mitico Alfio Vampa, presidente per quasi un ventennio, insieme ai vari Bottai, Ragonesi, Giulianelli, Eusebi, Bornaccioni e Palma, che erano i ragazzi prodigio dell’epoca. Terenzi ha poi collaborato ai tempi dell’indimenticato maestro Leone Pantaleoni, suo grande amico, poi a cavallo fra gli anni novanta-duemila una breve pausa di riflessione, per poi tornare al vecchio amore, gli scacchi, anche per aiutare nell’attività l’ex presidente Brigitta. Terenzi attualmente è uno degli Istruttori della locale Scuola di scacchi, denominata "Scuola dell’arte scacchistica Pisaurum", diretta dalla stessa Brigitta, assieme al suo braccio destro Alessandro Cirelli, arbitro nazionale, da Luciano Eusebi e dal giovane talento Federico Tonetto.

Il nuovo Consiglio Direttivo è formato dal vice presidente Bruno Giulianelli, dall’esperto Luciano Eusebi, dai giovani Matteo Crinella,e Federico Tonetto. L’attività dell’Asd Scacchi Pesaro continuerà a percorrere la strada già intrapresa dalla presidente uscente Brigitta, lavorando soprattutto nelle scuole. Ben tre i progetti in atto con le scuole primarie Carducci, Pirandello di Pesaro e con l’Istituto Comprensivo Leopardi di Saltara. Altri progetti sono in cantiere con l’Istituto Cecchi, il Liceo Marconi e il Bramante. L’associazione già sta preparando una serie di eventi. Importante ricordare che l’associazione milita con la propria squadra, denominata "I Guerrieri della mente", in serie A2 nel Campionato Italiano a squadre.

l.d.