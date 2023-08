Atletico River Urbinelli Pesaro: i protagonisti in rampa di lancio

Si è tenuta, nei giorni scorsi, al campo sportivo comunale "Magrini" di Borgo Santa Maria la presentazione dell’Atletico River Urbinelli militante nel campionato di Seconda categoria. Durante la serata è stato presentato il nuovo staff tecnico che sarà coordinato da Federico Foglietta, coadiuvato da Davide Martellini e Nicola Pirazzoli. A fine serata i saluti del presidente Fulvio Urbinelli, che ha festeggiato i 40 anni da presidente. Un Urbinelli in grande forma che svolge numerose attività, tra cui la gestione del Cinema Astra in via Rossini a Pesaro. "Sono legato a questa squadra – afferma Fulvio Urbinelli – e sono felice di dare il mio contributo; in pratica questi ragazzi per me sono come dei figli e ringrazio tutti i collaboratori dell’Atletico River. La mia vita è sempre stata di impegno in tutte le attività che ho svolto con passione e dedicandomi ai miei clienti e alla mia azienda".

La rosa

Portieri: Giacomo Rossi, Pare Adamou. Difensori: Michele Alessandrini, Luca Mazzoli, Toure Hamadou, Simone Di Taranto, Samuele Santi, Tommaso Ligi, Alessandro Della Chiara, Fabio Zaffini. Centrocampisti: Luca Alessandrini, Gianni Allkani, Toure Dassa, Stefano D’Emilio, Omar Macciaroni, Francesco Gorini, Rachid Lamghari. Attaccanti: Alexandru Prodan, Ilie Prodan, Luigi Piermaria, Luca Ambrogiani, Federico Signoretti, Matteo Bocci. Lo staff dirigenziale che assiste la squadra è composto da Giuseppe Fabbri, Michele Foglietti, Roberto Scarpellini, Andrea D’Emilio, Stefano Arduini, Simone Santi, Giuseppe Santi, Chiara Zampieri, Orlando Secchiaroli, Silvano Fedrigucci, Luigino Paganini, Alberto Del Prete, Mirco De Angeli e Fausto Rossi.

l. d.