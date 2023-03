Aucelli è l’unico che si batte fino in fondo Ngom, buoni spunti

Farroni 5. Zero parate, quattro palloni raccolti in fondo al sacco. L’incertezza più evidente (esco non esco) sul quarto.

Gavazzi 4,5. Va subito in affanno su Disanto (altro passo). Svirgolate, scivoloni, appoggi così così. Nella ripresa Brevi lo mette al centro del reparto, ma la gara è ormai andata.

Tonucci 5,5. Un salvataggio in extremis, qualche buona uscita. Ma è un navigare nella tempesta (dal 1’ st Rossoni 5,5. Impreciso, a gara ormai compromessa)

Bakayoko 5,5. Sporco nella prima costruzione, talvolta maldestro, pur senza commettere grossi guai.

St Clair 5,5. Pesa l’errore che costa la ripartenza del primo gol. Qualche buon cross dei suoi, un assist al bacio per Enem, sprecato malamente (dal 34’ st Ghazoini ng).

Aucelli 6,5. L’unico che si batte fino alla fine. L’unico che conquista e porta avanti palloni. Compreso quello che poteva valere l’1-1 (dal 28’ st Garau ng).

Coppola 5. Sempre fuori dal gioco. Tagliato fuori dal palleggio del Siena, presto sostituito (dal 1’ st Enem 4,5. Si divora un gol già fatto, latita sui cross, irritante anche nel resto).

Astrologo 5. Spreca la chance da titolare. Il fallo al limite costato il primo gol farà imbestialire Brevi. Come certi colpi di tacco.

Zoia 5. Avrebbe una buona sponda in Ngom per salire, ma non si intende. Disimpegni errati, palloni gestiti male, preso alle spalle sul quarto gol.

Gerardi 6. Meriterebbe il gol, la traversa gli dice di no. Un’altra conclusione a lato e qualche sponda (dal 19’ st Borsoi ng).

Ngom 6. Gioca buoni palloni, procura punizioni (5 falli subiti), offre un paio di cross. Tra i meno peggio.

Siena: Lanni 6; Raimo 6,5, Crescenzi 6, Riccardi 6, Verducci 6; Leone 6,5 (dal 34’ st Franco ng), Collodel 6,5 (dal 30’ st Picchi ng), Meli 6 (dal 9’ st Castorani 6); Orlando 6,5 (dal 9’ st Buglio 6), Disanto 7; Paloschi 7 (dal 34’ st Petrelli ng).

Arbitro Di Francesco 6. Agevolato da una gara a senso unico, fischia molto (39 falli) e sbaglia poco.