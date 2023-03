Aucelli squalificato Arbitrerà Milone

Lavori in corso nel silenzio del "Benelli" all’antivigilia di un derby, quello di Fermo (domani ore 17,30), decisivo per risollevarsi da un momento complicato. I biancorossi (al completo) si sono ritrovati nel pomeriggio di ieri per una seduta che ha preso il via più tardi del previsto, con i senatori, il tecnico Brevi e il responsabile dell’area tecnica Menga in campo solo in un momento successivo. Al Supplementare si è visto anche Provazza, alle prese con lavoro atletico. Nella tana della Fermana la Vis dovrà fare a meno di Aucelli, fermato per un turno dal Giudice Sportivo per recidiva in ammonizione. Cinque invece i diffidati: a Tonucci e Rossoni si sono aggiunti i vari Farroni, Gerardi e Gega.

Arbitro. Al "Recchioni" arbitrerà Stefano Milone di Taurianova, terzo anno di Can C, un precedente coi pesaresi (Vis Pesaro-Virtus Verona 0-1, Serie C 2021). Gli assistenti: Michele Decorato di Cosenza e Mattia Morotti di Bergamo. Quarto ufficiale: Diego Castelli di Ascoli Piceno. Biglietti: in vendita on line o nei punti vendita della città.