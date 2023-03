Audax Piobbico, l’omaggio a capitan Silvestri

Domenica in occasione della gara casalinga l’attaccante Alex Silvestri, 42 anni, è stato festeggiato per aver raggiunto (due giornate fa) le 500 presenze in venti stagioni con la maglia dell’Audax Piobbico. Una carriera costellata di tante belle reti (213 in totale) iniziata nelle giovanissime dell’Audax per poi passare alla prima squadra (13 reti in Promozione nella stagione 2001-02), nove anni con i colori biancocelesti poi Acqualagna, Urbania, Vadese, Cantiano, Fermignano, Santa Cecilia e ancora Piobbico, la squadra del suo paese. L’esordio, ancora 15enne, avvenne il 20 aprile 1996 in Eccellenza durante la gara Audax Piobbico-Potenza Picena, ma già due anni prima si era messo in mostra con la squadra dei Giovanissimi del suo paese guidata da mister Bacinelli che stravinse il campionato fino alla conquista del titolo di campione provinciale e lui fu il capocannoniere del campionato. "In tutti questi anni – dice il dirigente Luca Luzi – non c’è stata una domenica che non abbia dato il massimo, non c’è stata una partita in cui non abbia onorato i colori biancoazzurri, ha dimostrato un attaccamento alla maglia come nessuno mai". La ‘Brigata Veleno’, che è stata per anni la parte più ultrà del popolo biancoazzurro, entusiasta delle giocate e della grinta di questo ragazzo gli diede un soprannome "Squero" che si porta dietro ancora oggi e gli dedicò una canzone che veniva intonata ogni domenica allo stadio, e lui ad ogni gol rispondeva ai propri tifosi con il gesto della mitraglia". "Cinquecento presenze e 160 gol con l’Audax Piobbico – aggiunge Luzi – su di lui e sulla sua carriera si potrebbero scrivere libri, romanzi, testi interi, ma tutto il popolo biancoazzurro preferisce dirgli un semplice ma immenso grazie, grazie bomber, grazie capitano per tutte le soddisfazioni e l’emozioni che ci hai regalato". Al festeggiamento delle 500 presenze sono stati inviatati ed erano presenti gran parte degli allenatori e presidenti (dal settore giovanile ad oggi) che hanno condiviso con Alex Silvestri momenti in casa Audax. Questi i mister presenti: Bacinelli, Galeotti, Gettaione, Stocchi, Romani, Giorgini. I presidenti presenti: Nesci, Sideri, Micheli, Pazzaglia. La società Audax Piobbico ha omaggiato il suo capitano con una maglia personalizzata con il numero 500 e una targa di ringraziamento. I giocatori dell’Audax all’entrata in campo hanno indossato una maglia con la scritta Silvestri 500 presenze. Amedeo Pisciolini