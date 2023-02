Aurora con le final six di Torino alla portata ma bisogna centrare le ultime tappe

L’Aurora Fano è rientrata a casa con un ottavo posto dalla prima prova del campionato di serie A1 di ginnastica ritmica. La tappa ha inaugurato l’edizione 2023 della San Carlo Veggy Good sulla pedana del Palazzetto dello Sport di Cuneo. Quello delle ragazze allenate da Laura Zacchilli e Nani Londaridze è un risultato che lascia loro aperte le porte della qualificazione alla Final Six del 29 e 30 aprile a Torino, ma al contempo nelle prossime due tappe della stagione regolare occorrerà stare attenti ad evitare le ultime tre posizioni che decreteranno altrettante retrocessioni in A2. Al raggiungimento del 109,700 totalizzato in Piemonte dalla squadra fanese hanno concorso il 29,700 al cerchio ed il 27,550 al nastro di Giulia Dellafelice, la migliore dell’Aurora essendo giunta sesta in entrambe gli attrezzi affrontati. Ha influito anche il 27,350 di Nicole Tammaro alla palla ed il 25,100 di Giulia Sanchioni alle clavette. Questa la classifica generale: Ginnastica Fabriano 127,450, Udinese 122,800, Raffaello Motto Viareggio 120,800, Armonia d’Abruzzo Chieti 118,000, Polisportiva Varese 113,750, Eurogymnica Torino 111,050, Ginnastica Ritmica Iris Giovinazzo (Bari) 110,250, Aurora Fano 109,700, Polimnia Ritmica Romana 109,200, Ginnastica Terranuova (Arezzo) 108,750, San Giorgio 79 Desio (Mb) 107,850, PGS Auxilium Genova 105,100. La formazione fanese, completata dalle riserve Virginia Galeazzi e Martina Pazzaglia, è peraltro fra le poche del lotto a non annoverare una ginnasta straniera tra le proprie file. Programma: 4 marzo ad Ancona, il 25 la regular season si chiuderà a Desio.

b.t.