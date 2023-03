Aurora Fano mantiene la categoria ma senza accedere alla Final Six

Si è concluso con una nona posizione di giornata ed un ottavo posto assoluto l’ennesimo campionato di A1 disputato dall’Aurora Fano di ginnastica ritmica che ha così mantenuto la categoria anche per la prossima stagione senza però riuscire ad accedere alla Final Six per l’assegnazione dello scudetto 2023. Il terzo atto stagionale del Trofeo San Carlo Veggy Good, svoltosi al Pala Fitline di Desio dopo gli appuntamenti di Cuneo ed Ancona, è stato peraltro l’occasione per la squadra fanese per far debuttare sulla grande ribalta nazionale altre due sue giovanissime ginnaste che in precedenza avevano ricoperto il ruolo di riserve.

Si tratta di Virginia Galeazzi e Martina Pazzaglia, rispettivamente classe 2010 e 2008, l’una dodicesima al nastro col suo 24.450 e l’altra nona al cerchio con un 27.450.

Al 111.000 di squadra ci è giunti col 27.750 della 2006 Nicole Tammaro, settima alle clavette, ed il 31.350 della 2005 Giulia Dellafelice, terza alla palla.

Stavolta non è stata dunque impiegata la 2005 Giulia Sanchioni che ha contribuito alla conquista dei 45 punti in classifica generale.

Alla finale del 30 aprile al Pala Gianni Asti di Torino si sono qualificate nell’ordine Ginnastica Fabriano con 90 avendo prevalso in tutte e tre le prove, Udinese con 79, Motto Viareggio con 77, Polisportiva Varese con 67, Armonia d’Abruzzo Chieti con 59 ed Eurogymnica Torino con 57. Con le ragazze allenate da Laura Zacchilli e Nani Londaridze si fermeranno anche Ritmica Romana e San Giorgio Desio (Mb) per poi ripresentarsi al via dell’edizione 2024 della massima serie, mentre ripartiranno dalla B in quanto retrocesse Iris Giovinazzo (Ba), Ginnastica Terranuova (Ar) ed Auxilium Genova. Da rimarcare che la società diretta da Paola Porfiri, come poche altre, non schierava quest’anno rinforzi stranieri.

b.t.