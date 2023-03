Austin Daye: "A Pesaro sono a casa mia e vorrei provare forti emozioni insieme alla città"

Il saluto di Austin Daye

Pesaro, 17 marzo 2023 - Sorridente, disponibile, felice. E' così che si ri-presenta Austin Daye sette anni dopo. Domani sera, alla Vitrifrigo Arena (ore 20.30) debutterà di nuovo in maglia Vuelle contro la Germani Brescia in una sfida subito decisiva in chiave playoff. Ieri mattina ha raccontato i retrocena del suo ritorno nella sala rossa del Comune di Pesaro, ricevendo anche il benvenuto istituzionale dall'assessore allo sport Mila Della Dora: "Siamo orgogliosi di riaverti qui".

"Mi fa piacere arrivare di nuovo a Pesaro con un obiettivo importante da conquistare insieme - dice il giocatore -, so quali emozioni ha provato la città insieme a mio padre Darren e ora mi piacerebbe provarle io quelle sensazioni. Farò di tutto per aiutare la squadra, di cui ho apprezzato il talento nei primi allenamenti, a conquistare i playoff. Sono partiti forte, come tutte le formazioni mediamente giovani e super motivate, poi è arrivato un momento difficile che accade in tutte le stagioni: ora con la mia esperienza cercherò di spingere i compagni e ricordare loro che la città si aspetta molto dalla Vuelle". E ha rivelato che la mamma è stata il tramite per il primo contatto: "I miei genitori si sentono costantemente con Walter Magnifico durante l'anno, così la prima a sapere che avevano pensato a me è stata lei. Ci ho messo poco a decidere: a Taiwan stavo bene, ma qui starò ancora meglio, questa è casa mia".