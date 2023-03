Vuelle, è sbarcato Austin Daye: "Ciao Pesaro, sono tornato e voglio spingerti ai playoff"

L'arrivo all'aeroporto di Venezia

Pesaro, 15 marzo 2023 - E' di nuovo in città Austin Daye, il figlio del grande Darren che regalò a Pesaro i due scudetti negli anni d'oro. Ma anche l'erede ha talento da vendere sul parquet, i tifosi della Carpegna Prosciutto lo sanno per averlo già apprezzato nella stagione 2015/16 in maglia biancorossa. Quella volta contribuì a raggiungere la salvezza, questa volta la società gli chiede di più.

Austin, sbarcato stamane all'aeroporto di Venezia, lo sa bene e il video spopola già sulla pagina Instagram della Vuelle: "Ciao Pesaro, sono tornato, è bello essere di nuovo in Italia. Sono qui per fare tutto quello che posso per spingervi ai playoff, non vedo l'ora di dare il mio contributo alla squadra per fare tutto ciò che serve per vincere nelle prossime partite". Walter Magnifico che è andato a prenderlo all'aeroporto di Venezia e lo ha trasportato fino a Pesaro racconta: "Austin è molto carico, felicissimo e motivato".