Austin Daye firma in Bahrein

Torna a giocare Austin Daye dopo un lungo periodo di stop. Il cerbiattino, che è afflitto ormai da grossi problemi alla schiena, ricomincia da un campionato più soft firmando in Bahrein, nella formazione di Al-Muharraq. Era già stato brevemente nel Golfo Persico nel 2016 con la squadra di Al Manama, subito dopo aver chiuso coi playoff la sua prima esperienza con la Vuelle. Non è la prima volta che il figlio di Darren si lancia verso esperienze cestistiche in campionati un po’ particolari. Prima del suo secondo ritorno a Pesaro, infatti, aveva giocato sette partite a Taiwan con i New Taipei Kings.