Avis Montecalvo, poker a Osteria Nuova

SANTA VENERANDA

2

PIOBBICO

2

SANTA VENERANDA: Pittaluga, Angelelli, Marchionni (19’ pt Costantini), Ballerini, Piccinetti (43’ st Nardini), Barbarossa, Romano (20’ st Cancré), Angelini, Biancani, Intili, Apezteguia (30’ st Aloisi). All. Bellagamba

AUDAX PIOBBICO: Lucarelli, Blasi, Aluigi F., Di Muccio (8’ st Mochi), Bravi, Fiorucci N., Maiorano (30’ st Silvestri), Valenti (47’ st Fiorucci M.), Patrignani (30’ st Candiracci). All. Sarti

Arbitro: Rossetti di Ancona.

Reti: 21’ pt Intili rig. 13’ st Patrignani, 16’ st Fiorucci N. (Autorete), 23’ st Biancani.

Divisione della posta con il Santa Veneranda che passa in vantaggio su rigore realizzato da Intili e concesso per atterramento di Biancani. Nella ripresa il Piobbico realizza due gol e ribalta il risultato. Al 13’ Patrignani non si fa ingannare dalla difesa orange, che si ferma per un probabile fuorigioco, e insacca. Dopo tre minuti il raddoppio con Fiorucci che si trova la palla in mezzo all’area e non manca l’appuntamento con il gol. I pesaresi pareggiano con Biancani.