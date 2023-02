Bakayoko lascia il segno, Tonucci costruisce la diga, St Clair propositivo sulla fascia

Farroni 6: sbroglia una palla insidiosissima prima della rete del vantaggio, sventando nonostante un giocatore avversario in fuorigioco. Al solito, una sicurezza.

Zoia 6,5: in crescita rispetto alle partite della prima parte del campionato, si propone e regge bene la fascia nonostante avversari per niente comodi.

Tonucci 7: il reparto difensivo è sulle sue spalle, spazza l’area, mette ordine e timbra ancora una prestazione tutta grinta dimostrandosi leader

Rossoni 6: lavoro puntuale e preciso sulla fascia, alle prese con avversari che hanno un passo diverso dal suo (86’ Ghazoini ng)

Ngom 6: partita di sacrificio, si butta sulla prima palla e potrebbe sfondare se non fosse per un fallo non rilevato, per il resto muscoli e quantità (77’Garau 6, entra bene nei minuti finali)

Gerardi 6: stavolta non c’è la firma sul gol, ma la sua resta una partita generosa, a corto di rifornimenti senza Di Paola (65’ Enem 6, la prestanza fisica c’è, appare acerbo, crescerà, si spera)

Bakayoko 7: segna il gol del pareggio, ispira quello della vittoria e basterebbe questo. Se non fosse per la palla vagante che gli è passata sulla testa e che poteva costare il 2-1 dei sardi (traversa di Antonelli all’81’) avrebbe avuto un voto ancora più alto. Resta un punto di riferimento.

Aucelli 6: il ragazzo corre, contrae e si propone, un pizzico di convinzione in più e nella prima parte della gara avrebbe potuto puntare l’area. Maturo per l’età, qualità e quantità.

Coppola 6: partita di spessore, passata a ricucire situazioni a volte disagevoli per la rapidità di palleggio dei sardi che lui ha spesso intercettato e disinnescato (86’Valdifiori ng)

St Clair 7: parte male perdendo due volte la palla che poi produrrà il rigore ospite, ma poi si rifà spingendo sulla fascia e proponendosi con cross invitanti, uno dei quali porta alla rete del pareggio di Bakayoko

Pucciarelli 6: gara di sacrificio, passata più a rincorrere gli avversari che a proporsi in avanti, lavoro prezioso ma da lui ci si aspetta più classe e intraprendenza (86’Gavazzi 6,5: segna la rete della vittoria e non è poco)

TORRES: Salvato 5,5, Dametto 6, Lombardo 6 (78’Fabriani 5,5), Ruocco 6,5, Diakite 6,5 (78’Scappini ng), Urso 5, Antonelli 6,5, Bonavolontà 6, Girgi 6, Saporiti 6,5 (67’Masala 5,5), Gianola 6

Arbitro: Rispoli di Locri 5,5

d.e.