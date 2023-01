Bambini e donne a un euro, ragazzi a cinque: in Prato e Laterale a prezzi scontatissimi

Prezzi popolari in Prato e in Laterale. Prosegue spedita la vendita dei biglietti per il match col Pontedera e la società chiama i suoi tifosi proponendo tagliandi scontatissimi nei due settori sopra citati (anche il giorno della gara): 1-10 anni e donne 1 euro, 11-21 anni 5 euro, da 22 anni in poi 10 euro. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito online www.vivaticket.com e nei punti vendita abilitati fino a domenica. Al botteghino dello stadio: sabato 15-19 (via Simoncelli) e domenica 11.15-15.15 (via Simoncelli e via del Campo Sportivo). Punti vendita Vivaticket a Pesaro: 0721, Prodi sport, Elettrodomestici Grini, tabaccheria Tomassoli , Non solo tabaccheria, Esatour, IperConad, Tabaccheria Binda, Tipico Tips, Trony.