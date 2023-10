Bamforth aspetta l’arrivo di Logan: "Sarà la prima volta, non vedo l’ora"

"Sarà la prima volta che ci affronteremo da avversari con David Logan. Lui è un giocatore davvero forte, con una grandissima carriera alle spalle e per me sarà un privilegio poterlo affrontare, perché è da tanti anni sulla cresta dell’onda e ha sempre giocato a livelli alti. Sono questi i giocatori a cui ti ispiri e che guardi con ammirazione".

Così Scott Bamforth introduce al duello che lo attende contro uno degli attaccanti più terrificanti che il nostro campionato abbia mai visto. Anche il bomber della Vuelle, che ha avuto una carriera altrettanto importante, confessa di ammirarlo e di ispirarsi a lui. Non sono moltissimi gli anni che li dividono, Scott è dell’89, ha compiuto 34 anni lo scorso 12 agosto; David è dell’82, ne compirà 41 il prossimo 26 dicembre. Ma se nella vita normale sette anni di differenza non sono tanti, nello sport fanno la differenza. Per cui mentre Logan ha già annunciato che alla fine di questa stagione si ritirerà, Bamforth può legittimamente aspirare ad eguagliarlo.

"Certamente in serie A ce ne sono altri più giovani nel ruolo di guardia altrettanto talentuosi - ammette l’esterno della Carpegna Prosciutto - per questo motivo ogni settimana devo allenarmi e rimanere concentrato per affrontarli al massimo delle mie energie. Al di là di tutto questo, il mio obiettivo è sempre quello di essere la versione migliore di me stesso e tirare fuori la prestazione che può aiutare la mia squadra a vincere. Quindi non si tratta di fare attenzione ad una squadra o a un giocatore in particolare, ma mostrare sempre il massimo rispetto, essere pronti e preparati per affrontare tutti quanti. Ogni partita sarà una vera e propria sfida". Nel focus che la Lega Basket gli ha dedicato, Bamforth parla anche dell’atmosfera che ha trovato a Pesaro, del tipo di rapporto che sta creando con Maurizio Buscaglia, dei motivi che lo hanno spinto a tornare in Italia e della routine pre-partita che rispetta ogni domenica.

"Non cambio mai le mie abitudini - racconta Scott -. Dopo la seduta di tiro con la squadra, torno a casa e mi riposo, quando mi sveglio prendo un caffè, metto le cuffie e cerco di rilassarmi e concentrarmi ascoltando un po’ di musica. Questo mi aiuta a sentirmi libero dai pensieri, ad entrare nello spirito giusto, a pensare di fare bene le cose sul parquet. Principalmente la musica di Damian Lillard e di mia sorella Jazel sono ciò che mi fanno entrare nel perfetto clima partita". E allora speriamo che la musica sia quella giusta anche in campo domenica prossima contro Scafati, quando la Vuelle cercherà di proseguire sulla scia del primo successo strappato a Brindisi. Arrivare a quota 4 regalando la prima soddisfazione casalinga al pubblico pesarese sarebbe in linea con quanto ipotizzato alla vigilia del campionato, guardando con realismo il calendario.

Elisabetta Ferri