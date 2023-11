Banca di Pesaro l’"amuleto" della prima vittoria

Domenica scorsa la Banca di Pesaro è stata sponsor della partita contro la Bertram Tortona, Inutile dire che dopo il primo successo ottenuto in casa, arrivata dopo tre ko all’astronave, adesso tutti i dipendenti presenti al palasport si sentono i portafortuna della squadra. La serata si è conclusa con un momento conviviale e di festeggiamenti per la vittoria assieme ai giocatori al quale erano naturalmente presenti anche il presidente di Bcc Massimo Tonucci e il direttore generale Paolo Benedetti (in foto con Tambone). L’istituto di credito pesarese è molto attivo nel mondo della palla a spicchi: da quest’anno è anche main sponsor del settore giovanile del Bramante Pesaro, realtà emergente del panorama cestistico pesarese, che dà la possibilità di giocare in prima squadra a tanti ragazzi cresciuti nei settori giovanili della città.