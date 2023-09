Banchieri, boccone amaro da mandare giù "Abbiamo creato molto, ma poi che beffa"

Comprensibile e palpabile la delusione di Simone Banchieri per un verdetto amarissimo e forse anche ingiusto: "Una partita che ci lascia tanta delusione perché abbiamo creato tante occasioni da gol, sin dal primo tempo, anzi sin dall’avvio con Sylla praticamente dall’interno dell’area piccola. Ricordo poi quella di Mamona che ha messo una gran palla in mezzo non sfruttata e ancora con Di Paola. Nella ripresa altre opportunità con Karlsson e con Rossetti: c’è tanto dispiacere perché tu crei molto poi su calcio d’angolo becchi un gol evitabilissimo".

Il problema però sembra essere davvero la scarsa incisività offensiva: "Sicuramente davanti dovevamo essere più bravi negli ultimi 16 metri perché abbiamo comunque avuto molteplici chance. In questo momento dobbiamo essere capaci a migliorare quei dettagli, per non provare poi le amarezze che stiamo provando ora e che indubbiamente fanno male. C’è da lavorare davvero tanto nelle due aree". Siete partiti con il sangue agli occhi poi magari quel furore è un po’ diminuito.

"Credo che quell’agonismo l’abbiamo tenuto, in questo momento ci girà anche male ed è normale che il morale in una squadra così giovane possa risentirne. Sotto il profilo della prestazione penso si possa dir poco: gare come queste, anche se le pareggi non ne ne esci del tutto soddisfatto, figurarsi dopo una sconfitta".

Marcandella?

"Deve curarsi, con prudenza, cautela ed attenzione".

Leandro Greco, trattiene a fatica la felicità per questo nuovo bottino pieno.

Una partita attenta nel corso della quale avete colpito nel momento davvero opportuno…

"Sapevo che sarebbe stata una gara molto difficile, la Vis aveva perso in maniera assolutamente immeritata a Ferrara. La vittoria contro il Cesena ci ha dato tanto ma poteva toglierci anche qualcosa sotto l’aspetto delle energie nervose ma ciò non è assolutamente accaduto. Questa è stata una partita diversa ed un successo differente ma sono queste le cose che mi piacciono di più".

Un po’ di sofferenza, forse inevitabile, all’inizio quando avete subito l’aggressività della Vis.

"Quando perdi un match come quello contro la Spal è normale che ci sia una reazione di questo tipo. Però credo che abbiamo retto nel migliore dei modi".

Fieno in cascina, per quanto riguarda i punti ovviamente.

"Fieno in cascina per quello per cui lavoriamo, per la mentalità che ci mettiamo dall’inizio del ritiro: le vittorie accelerano questo percorso ma è solo l’inizio".

Andrea Verdolini