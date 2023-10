Banchieri e il ritorno al ’Benelli’ con Recanati: "Vedo la mentalità giusta, gioca chi merita"

Vigilia di Vis-Recanatese, e la domanda che si fanno tutti: è l’occasione giusta per vincere? "Noi cerchiamo di vincere ogni partita – risponde Simone Banchieri – ed è stato così anche a Pescara, dove abbiamo avuto le nostre occasioni, checché ne dicano da quelle parti". Si torna al Benelli (domani ore 18,30), e nelle prossime gare succederà spesso. "E’ un grande piacere per noi, dopo aver giocato quasi sempre fuori, ma sempre con il sostegno dei nostri tifosi che ci hanno seguito ovunque". Il precedente di coppa con i leopardiani non è un riferimento attendibile, per il tecnico vissino. "Vincere in coppa era importante, lo abbiamo fatto con merito. Ma domani mi aspetto una gara diversa in tutto. E’ un derby, ci teniamo molto". Come ci arriva la Vis? "I ragazzi si sono allenati forte, con dedizione, passione, disponibilità. Ci saranno tutti, a parte i soliti noti. Mamona ne avrà ancora per un po’, Neri sta facendo la riabilitazione. Ma questo non mi preoccupa: abbiamo due portieri molto forti". Banchieri è restio a parlare degli avversari, squadra con notevole potenziale offensivo, che ha fin qui segnato 10 degli 11 gol su azione e sa procurarsi gli spazi alle spalle della linea di difesa avversaria. "Rispettiamo tutti, rispettiamo la Recanatese che finora ha fatto tanti punti (13 nelle ultime 5 gare, ndr) ma a me piace calibrare i discorsi su di noi. Le partite iniziano tutte zero a zero e undici contro undici. Poi alle 21 di domenica sera vedremo come è andata". Una cosa il tecnico tiene a sottolineare: "Se vorranno essere migliori di noi dovranno sputare il sangue. Io d’altra parte sono tranquillo: in campo vedo la mentalità che voglio. Il risultato è la conseguenza della prestazione: e noi fin qui l’abbiamo sempre fatta". La Vis avrà in casa 3 delle prossime 4 gare. Un vantaggio? "Lo dico sempre. Aver giocato 8 delle prime 9 in trasferta, coppa compresa, non è stato semplice. Ora avremo l’opportunità di giocare nel nostro stadio, che conosciamo bene". Fermo restando l’assetto base, che ha funzionato, dobbiamo attenderci altre novità, dopo l’esordio di Ceccacci a Pescara? "I ragazzi lo sanno – aggiunge il tecnico –: si giocano le maglie in base all’esito degli allenamenti. Come è successo per Ceccacci, gioca chi fa meglio durante la settimana. Le valutazioni saranno fatte al termine dell’ultimo allenamento (oggi, ndr)".

Per finire, un giudizio su Simone Edera, che da qualche giorno si allena con la Vis e potrebbe diventare un obiettivo di mercato. "Edera non devo certo scoprirlo io. E’ di Torino come me, siamo vicini di casa, lo conosco bene. Non l’ho mai allenato, ma l’ho avuto diverse volte da avversario. E’ una punta esterna. Posso solo dire che l’ho trovato in buone condizioni. Per il resto deve decidere la società. La Recanatese domani sarà priva di Sbaffo, uomo chiave dell’attacco, squalificato. Nel 3-5-2 di Pagliari, adottato a partire da Fermo, dopo le prime tre sconfitte, le soluzioni però non mancano. Ad affiancare Melchiorri in avanti potrebbe andare Carpani (centrocampista con notevole vocazione al gol), oppure uno fra Senigagliesi e Ferretti. E c’è anche l’under Lipari, classe 2002. I leopardiani dispongono anche dell’ex vissino Egharevba, che però finora ha trovato poco spazio. L’altro ex Raparo è infortunato, al pari di Mané che dovrà stare fuori diverse settimane per uno stiramento, brutta tegola per Pagliari. Altra caratteristica della squadra di Giovanni Pagliari è il tiro da fuori: 3 degli 8 gol sono venuti con prodezze balistiche.