Banchieri: "Siamo rimasti dentro la partita fino all’ultimo"

La Vis esce dalla Coppa Italia a testa alta al termine di una gara equilibrata contro il Cesena. Nonostante una formazione rivoluzionata (solo due i reduci della gara contro l’Arezzo) la squadra ha tenuto il campo fino all’ultimo. Mister Banchieri è soddisfatto a metà, e non potrebbe essere diversamente: "Sono soddisfatto della prova e chiaramente dispiaciuto del risultato, anzi direi arrabbiato. Ci tenevamo a passare il turno, non ci siamo riusciti. Volevamo vincere, ci abbiamo provato, abbiamo avuto le nostre occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo, con Marcandella e con qualche giocata da fuori". C’è un aspetto che il tecnico tiene a sottolineare: "I ragazzi hanno fatto un’ottima gara, non hanno mai mollato fino all’ultimo, sono rimasti dentro la partita contro una squadra forte".

La Vis meritava di più? "Il campo dice sempre la verità. Abbiamo perso 1-0, giocando una buona gara contro una squadra forte. Ma soprattutto ci abbiamo messo tutto lo spirito che avevamo". Qualche parola anche sui singoli, visto che hanno giocato quelli con meno minutaggio. Il tecnico li elogia quasi tutti: "Peixoto ha fatto una bella partita, idem Foresta, Nina, Mattioli, Rossetti. Non voglio nominarli tutti, non è il caso ma tutti hanno dato risposte molto positive. Bene anche Rossoni; ed anche i subentrati. Tutti hanno dato il massimo. Dispiace, ci tenevamo a passare il turno. Si riparte con la solita mentalità: non molliamo mai, stiamo dentro le partite, ci proviamo fino alla fine". E domenica di nuovo il Cesena, ma in campionato: "Passata questa gara, quella di domenica diventa la più importante. Ma avete visto oggi che ce la giochiamo contro tutti. Questa è la mentalità che voglio dalla Vis Pesaro e dai nostri tifosi. Avete visto, loro c’erano anche oggi e ci ha fatto molto piacere".

Indicazioni sugli avversari? "Sarà un’altra partita, ma si riparte dallo 0-0 e undici contro undici. Da domani si ricomincia con tutte le nostre energie, questa è la forza della Vis Pesaro". Tra le note positive il ritorno in campo di Mamona, dopo un assenza di due mesi per infortunio.