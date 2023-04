Barberi alza la difesa Amatori vince bene

Amatori Pesaro pieno di carattere espugna la pista di Scandiano, nella sfida tra le terze in classifica del campionato di serie B di hockey su pista. I pesaresi falcidiati dalle assenze in numero già ridotto, sono costretti a rinunciare in extremis anche a Simone Carnevali, bloccato da un fastidioso mal di schiena. Il numero esiguo di giocatori non incide sul primo tempo, ben condotto dai rossiniani che passano in vantaggio con Alessio Urbinati, con la complicità di una deviazione di un difensore scandianese e raddoppiano con Edgar Barberi. Scandiano accorcia con un’autorete pesarese, ma è ancora l’Amatori a segnare con un bel alza e schiaccia di Zanazzo in uscita da dietro porta che fissa il 3-1 con cui le squadre vanno al riposo. Nella ripresa Scandiano parte forte e trova il 2-3, a cui si aggiunge un’espulsione definitiva con il cartellino rosso per Zanazzo che lascia i marchigiani 4’ in inferiorità numerica e per gli altri 10’ finali con un quintetto obbligato in pista. Nonostante gli oggettivi vantaggi, gli emiliani non riescono a pareggiare, con i pesaresi che si difendono con orgoglio e abnegazione, sorretti dalle parate di Giraldo, autore di una partita di spessore con sicurezza trasmessa a tutta la squadra. Dopo la sofferenza arriva la quarta rete marchigiana con Edgar Barberi che mette la parola fine all’incontro.

Vittoria importante di squadra, con contributi preziosi di capitan Tony Barberi in versione diga difensiva. Importante anche la vivacità di Alessio Urbinati e di Chiara Galli con alcune palline saggiamente gestite. "Siamo molto soddisfatti di come è stata amministrata la gara dalla squadra", dice il diesse Attilio Benoffi. Il prossimo impegno è in programma domenica 7 maggio a Riccione, l’ospite di turno è il Correggio A.

Risultati: Cremona-Scandianese 4-3, Correggio B- Correggio A 2-7, Scandiano-Pesaro 2-4.

Classifica: Mirandola e Correggio A 24 punti, Pesaro 18, Scandiano 15, Scandianese e Cremona 9, Correggio B 0. Prossimo turno (29 aprile): Correggio A-Scandiano, Scandianese-Correggio B, Mirandola-Cremona. Riposa: Pesaro.

b.t.