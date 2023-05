Barberi non basta, Amatori ko

Nel campionato di serie B di hockey a rotelle, nella pista di Riccione, a causa dell’impraticabilità del campo di Borgo Santa Maria, l’Amatori Pesaro ha perso per 1-2, ma non ha sfigurato al cospetto del Correggio, seconda in classifica, rinforzata da alcuni elementi della serie A2. Nel primo tempo occasioni da entrambe le parti, con portieri protagonisti che mantengono le porte inviolate. Nella ripresa Correggio avanti scappa con una doppietta ma Edgar Barberi accorcia su assist di Nicholas Ridolfi. "Nonostante la sconfitta, vogliamo fare un plauso a tutta la squadra – dice il diesse Attilio Benoffi – con menzione di merito al portiere Giraldo, sempre sicuro tra i pali e al giovanissimo 14enne Jordan Boniolo che si è fatto trovare pronto: suo il passaggio a Ridolfi nell’azione della rete pesarese". Ultima di campionato sabato 13 maggio alle 17 nella tana della Scandianese per tentare di mantenere il terzo posto.

Risultati: Mirandola-Correggio B 12-2, Pesaro-Correggio A 1-2, Scandiano-Scandianese ha giocato ieri sera.

Classifica: Mirandola 30 punti, Correggio A 27, Pesaro e Scandiano 18, Scandianese 12, Cremona 9, Correggio B 0. Prossimo turno (135): Scandianese-Pesaro, Mirandola-Scandiano, Cremona-Correggio B.

b.t.