Bartoli Fossombrone più forte delle assenze: al timone il baby Santi è una sorpresa

Dopo 15 giornate la Bartoli Mechanics Mba occupa la terza posizione, a pari punti con San Marino e Gualdo, ed è il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa del campionato, dopo la capolista Italservice Pesaro che sta dominando la C Silver. Fossombrone ha perso diversi elementi per tutta la stagione: prima il play Fontanella e l’ala Casalini (secondo miglior marcatore), poi il giovane Ferri. In rinforzo è arrivato da Bassano un altro giovane play 2004, Ojo, che ha già messo in mostra il suo talento nelle ultime uscite (10.7 punti di media). La scorsa settimana è arrivato uno stop inatteso, in casa sul parquet di Fermignano contro Falconara (67-79), la più brutta prestazione dell’anno. Nulla di compromesso, l’obiettivo rimane quello di entrare tra le prime 6 del campionato per poter accedere alla nuova categoria serie C che sarà operativa dal 202324 dopo la riforma voluta dalla Fip. Bene i giovani, in particolare quelli locali provenienti dalla Metauro Basket Academy. Santi (2001) è considerato tra i migliori play e continua a far registrare numeri importanti; l’ala Pagliaro (2002) è il giocatore più utilizzato da coach Ricky Paolini; l’esterno Barzotti (2002) è il più duttile e versatile su entrambi i lati del campo. Poi i giovanissimi Tamburini (2004), Mei (2004), Arduini (2004) e Curic (2005), impegnati anche nel difficile campionato di U19 Eccellenza, stanno vedendo il campo con regolarità anche in prima squadra, risultando spesso decisivi. Nel prossimo turno la Bartoli Mechanics sarà impegnata sul campo dell’Atomika Spoleto, ultima in classifica.

b.t.