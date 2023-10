Bartoli Mechanics ancora imbattuta. L’Urbania non riesce a sbloccarsi

Doppio turno nel campionato di serie C di questa settimana, con la seconda giornata che è stata disputata nel week-end mentre il terzo turno si è consumato invece durante l’infrasettimanale fra martedì e mercoledì. Viaggia a gonfie vele la Bartoli Mechanics, che fa due su due in pochi giorni e si tiene stretta la testa della classifica insieme a Recanati, uniche due formazioni a punteggio pieno. Una doppia vittoria ostica per la formazione di coach Ricky Paolini, prima ai danni di Montemarciano per 73-70 e poi, mercoledì sera, in casa dell’Urbania (70-79), un palasport sempre difficile da espugnare. I biancoverdi hanno vinto la partita d’esordio in casa contro la super corazzata di Montemarciano grazie a un eccellente secondo quarto da 21-10 e una ripresa di grande sofferenza; gli ospiti hanno avuto la palla della vittoria ma il tiro del pesarese Maggiotto si è spento sul ferro. Miglior marcatore della sfida è stato Edoardo Santi con 24 punti seguito da Beligni a quota 15, mentre per Montemarciano ci sono da sottolineare i 21 punti di Savelli e i 15 dell’ex Urbania Pentucci. L’appetito vien mangiando e mercoledì sera ecco il colpaccio di Urbania al termine di una partita combattuta e ben giocata anche dai padroni di casa, salvo poi spegnersi nell’ultimo quarto, un ko che li lascia ancora al palo in graduatoria in compagnia di Todi. Avanti 60-57, il parziale di 10-22 è emblematico della superiorità, al momento, della Bartoli Mechanics che riesce a fare il tris di vittorie. Fra i marcatori 19 punti di Casalini, 18 di Santi e 17 di Pagliaro, mentre all’Urbania non bastano i 28 punti di un super Dominguez e i 16 di Di Coste. Ancora nessuna vittoria per la Pallacanestro Urbania di coach Lillo D’Amato: nemmeno nella giornata precedente infatti i durantini erano riusciti a sbloccarsi, cadendo sul campo caldo di Montegranaro, la mitica "bombonera" perdendo 75-64. La gara parte male (24-14), i biancorossi reagiscono prima dell’intervallo avvicinandosi sul -3 senza mai però sorpassare. Non bastano ad Urbania i 15 punti di Dominguez e i 14 di Altieri.

Non riesce il bis dopo l’esordio vincente al Basket Giovane Pesaro, che cade nella prima trasferta stagionale a Foligno 56-45 e poi in casa, nel turno infrasettimanale, contro Recanati 59-61 dopo un tempo supplementare. Partita e risultato, l’ultimo, che va ben oltre il reale gap esistente tra le due squadre: Recanati infatti è considerata da tutti gli addetti ai lavori la prima nel power ranking di inizio stagione, ma in realtà il Basket Giovane porta con sé qualche rammarico per aver avuto l’ultimo tiro per vincere nel regolamentare con Di Francesco, che però ha fallito la penetrazione in contropiede. In doppia cifra fra i pesaresi il lungo Gueye con 14 punti e Lorenzi con 10. Nel weekend, a Foligno, partita dal basso coi padroni di casa che provano a scappare più volte, sempre ripresi fino all’ultimo parziale in cui i pesaresi segnano solamente 9 punti e sono costretti a cedere i due punti. Unico in doppia cifra tra le fila pesaresi è Giovanni Sablich con 11 punti seguito da Colotti a quota 8.

Leonardo Selvatici