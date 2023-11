Bartoli trascinata da Santi e Pagliaro

PESARO

Il campionato di Serie C unica arriva dopo questo weekend al giro di boa del girone di andata, avendo disputato le prime 8 giornate delle 17 previste. La Svethia Recanati guarda tutti dall’alto con le sue zero sconfitte, ma le formazioni del territorio pesarese sono state grandi protagoniste di quest’inizio di stagione, soprattutto la Bartoli Mechanics Fossombrone-Fermignano e il Basket Giovane, con Urbania invece che ha visto soltanto nelle ultime uscite muoversi la propria classifica. Dopo essere stata imbattuta nelle prime quattro giornate, la Bartoli Mechanics ha incassato due sconfitte di fila alla quinta e sesta giornata contro diretti avversari quali San Marino e Montegranaro; dopo il turno di riposo della settima giornata, domenica scorsa sono tornati i due punti nella trasferta a Todi. Nonostante l’ultimo posto degli umbri con una sola vittoria, la Bartoli Mechanics, dopo un bel primo quarto, si è vista sorpassare prima dell’intervallo. La coppia Santi-Pagliaro, rispettivamente autori di 14 e 16 punti, è però salita in cattedra e la squadra di coach Paolini ha raggiunto così quota 10 punti in classifica, che valgono il terzo posto a pari merito con San Marino, Montemarciano e Osimo.

Chi è due punti sotto, a quota 8, e con una cruciale partita da recuperare in programma mercoledì prossimo a Montemarciano, è il Basket Giovane, a riposo nell’ultimo weekend, anch’esso autore di un inizio di stagione scintillante. Comun denominatore sono stati i finali al cardiopalma, come le due vittorie di un solo punto con Osimo e Montegranaro e i supplementari con Recanati e San Marino, uno perso e uno vinto. Chi non ha iniziato bene la stagione è di certo l’Urbania, sconfitta in tutte le prime cinque giornate; poi la doppia trasferta ha sbloccato la formazione biancorossa, prima con la vittoria a Jesi per 67-76, ottenuta grazie ai 21 punti di Di Coste e ai 19 di Dominguez, e poi con il bis, sempre in trasferta, nel match successivo a Foligno (77-82). L’Urbania è dunque salita a quattro punti e togliendosi dall’ultimo posto. La sconfitta rimediata contro Montemarciano domenica per 62-86 ha interrotto la striscia positiva.

Leonardo Selvatici