Baseball, Papalini reagisce e supera San Marino Vichi: "Sbagliare meno e migliorare l’attacco"

Continua la serie vincente per la Papalini Baseball Pesaro, serie C, che sul diamante di casa ottiene un importante successo contro i San Marino Bears per 9-5 che segnano subito due punti nel primo inning sfruttando errori difensivi. Con una lunga battuta di Livian Peguero, la squadra biancorossa pareggia i conti e passa in vantaggio con il parziale di 5-2. È una sostanziale battaglia fra le difese delle due squadre che con intensità bloccano il tabellone per i successivi due inning. Al 5° Pesaro sfrutta il cambio di lanciatore avversario aumentando il vantaggio di 2 punti grazie alle valide di Luca Candiracci e Enrico Bicchiarelli. La sfida continua ed un’ottima prova difensiva continua a lasciare la squadra sammarinese senza punti, mentre le ciniche mazze pesaresi aumentano fino a 9 i punti. Ultimo inning di sofferenza dove i battitori avversari riescono a portare a casa 3 punti grazie ad una serie di valide consecutive. "Bravi a tenere testa agli avversari – dice il dirigente Simone Vichi – ora limitiamo gli errori e miglioriamo in attacco". Domenica si va a Montegranaro.

b.t.