Basket 3x3, la Pirandello fa l’exploit Quarto posto alle finali nazionali

E’ stata una vera impresa quella compiuta dalle ragazze della scuola media pesarese "Pirandello", quarte alle finali nazionali dei campionati studenteschi di basket 3x3 a Teramo. Il quartetto pesarese formato da Anna Sablich, Emma Venerucci, Stella Gagliardini e Giulia Sanchi, allenate dal prof. Egidio Cangiotti, ha avuto l’onore di rappresentare le Marche: "Un risultato straordinario, tenuto conto che solo due giocavano a basket, e Stella ha iniziato da un anno, mentre Giulia viene dal calcio ed Emma dalla scherma - racconta il prof. Cangiotti -. Anna è un fenomeno e sapevo che avrebbe trascinato le altre, in effetti così è stato, visto che ha vinto il premio di miglior giocatrice della manifestazione. Abbiamo cominciato ad allenarci a gennaio col gruppo sportivo pomeridiano, chiedendo aiuto anche ai compagni per fare numero, cercare di spiegare le regole e trovare un’intesa". Ad aprile la Pirandello supera in scioltezza la fase provinciale, poi alle regionali il livello si alza: "Perciò è stata una grande soddisfazione qualificarci ed essere proprio noi a rappresentare le Marche alla festa nazionale dello sport scolastico". Poi Cangiotti ha avuto dei problemi e non è potuto partire per Teramo: "Mi hanno sostituito le colleghe Rose Marie Stramaglia e Chiara Vincenzi ed ero fiducioso che potessero comunque andare bene, sapevano cosa fare: a scuola siamo tutti orgogliosi di loro".