Basket city Pesaro pronta all'overdose: fine settimana di canestri

Non sappiamo se qualcuno avesse avuto dei dubbi. Ma di certo l’annata che ci aspetta conferma l’assunto: Pesaro è ancora basket city. Avrà la bellezza di poter guardare la pallacanestro tutti i giorni. La Vuelle gioca fuori? La domenica ci sarà il Loreto. Il sabato invece si alterneranno Bramante e Pisaurum. Ti avanza il tempo per un’altra partita? Puoi ravvivare la tua voglia o in alternativa l’abitudine alla pallacanestro con il Basket Giovane in serie C. Con i ragazzi del 2005 della Vuelle che l’anno scorso l’hanno conquistata vincendo gli spareggi in serie D.

Diciamo la verità: la voglia di basket è assicurata in estate dal Cristo Re e dagli altri tornei. Poi comincia la preparazione della serie A a Carpegna. E’ un momento di passaggio. Quest’anno invece ci sarà qualcosa in più: addirittura tre squadre di serie B con tanti giocatori pesaresi e romagnoli in campo insieme. Tante società che fanno il basket giovanile: dai Bees,che sostituiranno la Vuelle nella gestione di Under 14 e Under 13, al Bramante che ha moltiplicato le squadre Under. Fino al Loreto che schiererà tre formazioni giovanili in collaborazione con i Bees o al minibasket Delfino che punta a ritornare ai tempi d’oro. Più di così forse non si può. Dobbiamo guardare il lato positivo delle cose, anzi della città. Nelle prossime settimane se a uno piace la pallacanestro può vivere murato dentro un palazzo dello sport. Bisogna godersela fino in fondo. Siamo arrivati al punto che non abbiamo abbastanza palestre e campi da basket per tutti. "A me pare un risultato che da una parte conferma l’entusiasmo per il basket – dice un addetto ai lavori –. Dall’altra è anche una spinta all’amministrazione per fare ancora di più". Bisogna iniziare a vedere il lato positivo delle cose, non solo quello che manca. Il Comune ha garantito 5 ore di allenamento più la partita per ogni squadra di basket pesarese. Sono poche ore? Forse sì, oppure potrebbero essere anche tante visto il numero di società che utilizzano gli impianti sportivi cittadini. Se nei prossimi mesi entreranno in funzione anche la palestra della Brancati e poi quella della Togliatti qualcosa potrebbe cambiare.

Non è male partire da qui: una serie A consolidata, tre società di serie B, un’Under 19 competiva ai massimi livelli nazionali. Diverse squadre che fanno un campionato giovanile nazionale. E’ anche per questo che siamo arrivati ad avere un problema di impianti. Magari bisognerebbe creare delle sinergie. La politica del lamento forse serve solo come stimolo. D’altra parte c’è una Federazione che incassa i parametri. Ad esempio uno straniero in serie B, come quello firmato dal Loreto, costa alla società 7 mila euro di parametri, che vanno totalmente alla Federazione. Ma ciò che conta davvero è esercitare la passione del basket. E Pesaro lo fa e lo farà.

Luigi Luminati