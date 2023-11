BASKET GIOVANILE. Il Bramante trova lo sponsor anche per il vivaio: è Banca di Pesaro

Squadra che vince non si cambia. E il Bramante ha vinto così tanto in questo inizio d’anno che nessuno nemmeno ci pensa. D’altra parte la presentazione in Comune aveva funzionato bene e così Matteo Longoni, l’uomo della comunicazione Bramante, ha fatto il bis con l’annuncio del nuovo sponsor, confermando l’accoppiata con Mila Della Dora. La recentissima vittoria nel derby con il Loreto si leggeva nei volti del presidente Oriano Santini e dell’allenatore di casa Massimiliano Nicolini. Una giornata di grande felicità collettiva, quella di ieri. Anche e soprattutto per l’annuncio della sponsorizzazione con la Banca di Pesaro, ovvero l’istituto di credito cooperativo di Villa Fastiggi, rappresentato dal direttore generale Paolo Benedetti. "Un settore giovanile che cresce dal 2017 e che quest’anno propone – dicono Matteo Longoni e Massimiliano Nicolini – due under 19 e due under 17, più i giovanissimi dell’under 13. Il settore giovanile per noi è fondamentale". Non solo. "E’ un’occasione in più per ribadire il ruolo della pesaresità di questa società, che ha legami con il territorio. Così come il nostro istituto – dice Paolo Benedetti – ha solidi legami territoriali". L’assessora allo Sport Mila Della Dora, dopo aver sottolineato l’importante vittoria nel derby, ha segnalato un concetto: "Il Bramante ha voluto indicare la parola rispetto come fondamento dell’attività sportiva. E’ una scelta molto importante".

l.lu.