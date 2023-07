Basket: Loreto fa sul serio Offerto triennale ad Amici

Se qualcuno avesse ancora nutrito dei dubbi sull’obiettivo del Loreto basket ora può archiviarli tutti e con una certa velocità. Il patron Lorenzo Pizza fa tremendamente sul serio. Fino ad arrivare ad offire un ricco triennale ad Alessandro Amici. Dopo aver praticamente definito gli arrivi del play Matteo Battisti e del lungo Giorgio Broglia, il club pesarese avrebbe presentato un’importante offerta triennale ad Alessandro Amici. Un esterno classe 1991 cresciuto nel settore giovanile della Vuelle Pesaro e che nel corso della sua carriera ha collezionato esperienze in serie A2. Infatti ha giocato in mezza Italia: a Firenze, Ferrara, Mantova, Fortitudo Bologna, Eurobasket Roma, Udine, Trapani, Npc Rieti e Chieti. Nella scorsa stagione Amici ha vestito le maglie di Ferrara e poi, dopo il ritiro del club estense dal campionato di A2, quella della Juvi Cremona. Ma anche per un giramondo come lui decidere di scendere di due categorie in un colpo non è una faccenda certo facile. E nonostante il desiderio del suo agente di firmare l’accordo, Amici ha preferito rinunciare. Sarebbe stato un colpo di mercato di livello clamoroso per la serie B interregionale. Alessandro Amici è un giocatore che ha sempre disputato la Serie A2 finendo ogni stagione quasi sempre in doppia cifra di media. D’altra parte il Loreto punta chiaramente alla promozione immediata in B nazionale. Nel ruolo di Amici ci sarà quasi sicuramente un americano.

l.lu.