Basket mercato di B

E’ in ebollizione il mercato della serie B, in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino. Anche William Clementi fa un gran salto di categoria fino al a Bergamo Basket 2014. Clementi ha appena concluso la sua annata in C Gold con la promozione del Pisaurum di Maurizio Surico. Guardia del 1997, cresciuto nella Vuelle ha giocato dal 201718 al 202021 al Fossombrone e la passata stagione con il Pisaurum Pesaro, Clementi è reduce dalla sua miglior annata (12 punti di media a partita). Grande difensore, ottimo penetratore, ha costruito negli anni anche pericolosità dall’arco divenendo un giocatore completo.

Intanto l’Attila Junior Porto Recanati sarebbe sulle tracce di Leonardo Prenga, classe 2004 prodotto del settore giovanile della VL Pesaro, che nella scorsa stagione si è diviso tra il campionato Under 19 Eccellenza (9,4 punti di media con vittoria nella Next Gen) e l’esperienza con il Real Basket Club Pesaro con cui ha vinto il campionato di Serie D. Da segnalare inoltre l’approdo alla Bartoli MBA di Fossombrone di Tommaso Beligni (Pisaurum) e Lorenzo Torlontano (Potenza).