Basket Pesaro, la Vuelle e Repesa si separano ufficialmente

Pesaro, 13 giugno 2024 – Ora è ufficiale: le strade della Vuelle Pesaro e del coach Jasmin Repesa si dividono nuovamente. Lo rende noto un comunicato della società: “Dopo accurate riflessioni e valutazioni, non potendo il Club allo stato attuale accogliere le aspettative di Coach Jasmin Repesa in relazione alla prossima stagione agonistica, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica la decisione condivisa di non proseguire il rapporto con l’allenatore. La Società lo ringrazia per il lavoro svolto, l’impegno profuso e i risultati conseguiti, augurandogli le migliori fortune per il futuro”.

Repesa aveva era già uscito dal contratto, sfruttando la possibilità che sia lui che il club si erano riservati l’estate scorsa al momento della firma, ma nonostante questo si era aperto un ulteriore spiraglio per proseguire insieme. Non è stato così: Repesa voleva garanzie sulla prossima stagione, in particolare sul budget, che la società, come si evince dal comunicato, in questo momento non è in grado di dare. Si chiude così la seconda avventura del coach croato a Pesaro, una stagione senza dubbio positiva che ha portato la Vuelle alle semifinali di Coppa Italia e ai playoff, persi contro Milano in una serie nella quale comunque la Carpegna Prosciutto è riuscita a vincere gara 3 alla Vitrifrigo Arena. Ora, per la scelta del nuovo coach, il nome che emerge è quello di Meo Sacchetti, con l’alternativa di Maurizio Buscaglia.